Источник: Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Аталанты»

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Итальянский футбольный клуб «Аталанта» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Источник: Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Аталанты»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает Metaratings, спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори общался с руководством российского коллектива о реальной трансферной стоимости хавбека. Отмечается, что «Аталанта» может заплатить за игрока €18—20 млн, учитывая, что у команды есть ещё одно место для легионера из страны, не входящей в Евросоюз, и клуб обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Тем не менее «Аталанта» пока не делала официального предложения железнодорожникам, так как намерена дождаться окончания сезона в Серии А.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 24-летний игрок провёл 32 матча, забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А.

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