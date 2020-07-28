Агент рассказал, как клубы РПЛ отказались от экс-футболиста «Реала» и «Ливерпуля»

Агент Рамил Адигезалов рассказал, что предлагал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) подписать контракт с экс-полузащитником «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахином, но получил отказ.

«На меня вышел агент Шахина через моих знакомых. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предлагал Нури в несколько клубов, но везде получил отказ. Некоторые даже не подняли трубки. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. Шахин просил достаточно подъёмные деньги по российским меркам, около миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших звёздах», — заявил Адигезалов в интервью, опубликованном на канале журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

Последним клубом Шахина был бременский «Вердер». Контракт 31-летнего турка с немецким клубом истёк по окончании сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что турецкие и американские клубы интересуются российским футболистом Панченко.