Агент рассказал, как клубы РПЛ отказались от экс-футболиста «Реала» и «Ливерпуля»

Короткая ссылка
Агент Рамил Адигезалов рассказал, что предлагал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) подписать контракт с экс-полузащитником «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахином, но получил отказ.
Агент рассказал, как клубы РПЛ отказались от экс-футболиста «Реала» и «Ливерпуля»
  • © REUTERS/Leon Kuegeler

«На меня вышел агент Шахина через моих знакомых. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предлагал Нури в несколько клубов, но везде получил отказ. Некоторые даже не подняли трубки. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. Шахин просил достаточно подъёмные деньги по российским меркам, около миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших звёздах», — заявил Адигезалов в интервью, опубликованном на канале журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

Последним клубом Шахина был бременский «Вердер». Контракт 31-летнего турка с немецким клубом истёк по окончании сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что турецкие и американские клубы интересуются российским футболистом Панченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить