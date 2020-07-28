СМИ: Футболист «Уфы» Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе

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Узбекский полузащитник «Уфы» Остон Урунов перейдёт в московский «Спартак» на этой неделе.
СМИ: Футболист «Уфы» Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщает Sport24, трансфер будет оформлен, как только игрок выздоровеет после коронавируса.

Ожидается, что красно-белые заплатят за Урунова €2 млн. Такую же сумму за 19-летнего хавбека был готов выложить столичный ЦСКА.

Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года. С тех пор он провёл за команду десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды на предстоящий сезон.

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