СМИ: Футболист «Уфы» Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе
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Как сообщает Sport24, трансфер будет оформлен, как только игрок выздоровеет после коронавируса.
Ожидается, что красно-белые заплатят за Урунова €2 млн. Такую же сумму за 19-летнего хавбека был готов выложить столичный ЦСКА.
Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года. С тех пор он провёл за команду десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды на предстоящий сезон.