СМИ: Футболист «Уфы» Урунов перейдёт в «Спартак» на этой неделе

Узбекский полузащитник «Уфы» Остон Урунов перейдёт в московский «Спартак» на этой неделе.

Как сообщает Sport24, трансфер будет оформлен, как только игрок выздоровеет после коронавируса.

Ожидается, что красно-белые заплатят за Урунова €2 млн. Такую же сумму за 19-летнего хавбека был готов выложить столичный ЦСКА.

Урунов перешёл в «Уфу» в феврале 2020 года. С тех пор он провёл за команду десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды на предстоящий сезон.