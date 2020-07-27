Кечинов: не думаю, что состав «Спартака» позволит бороться за чемпионство

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды на предстоящий сезон.
Кечинов: не думаю, что состав «Спартака» позволит бороться за чемпионство
  • РИА Новости

«Даже не помню, когда в последний раз команда на таком месте оказывалась. Да и плюс сама игра говорит о себе. Так что, безусловно, «Спартак» провёл один из самых неудачных сезонов в российской истории. Причин много: смена тренеров, менеджеров и так далее», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его мнению, в новом сезоне многое будет зависеть от выступления лидеров команды, а также сохранения линии защиты.

«Может, кого-то приобретём, тогда можем выступить поудачливее. Но я не думаю, что с этим составом можно бороться за первое место».

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее итальянский журналист Микаэль Брага выразил мнение, что «Спартак» уже в ближайшем сезоне способен бороться за чемпионство.

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