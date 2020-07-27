Итальянский журналист: «Спартак» уже в ближайшем сезоне способен бороться за чемпионство

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в минувшем сезоне, а также оценил перспективы команды.

«Трудно сказать, принял ли «Спартак» верное решение, оставив Тедеско. Но Газизов — опытный гендиректор, и он знает, что делать. Менять тренеров постоянно — это плохо, в таком случае невозможно начать какой-то цикл», — цитирует Брагу «Спорт уик-энд».

Он предположил, что руководство красно-белых могло посчитать, что новому тренеру было бы дано слишком мало времени для подготовки команды к новому сезону, в то время как Тедеско уже полностью знаком с командой.

«По-моему, «Спартак» уже в ближайшем сезоне способен бороться и за чемпионство. Не согласен с теми, кто говорит, что у него состав максимум для пятого места. «Спартаку» по силам показать в новом чемпионате гораздо лучший результат, чем в прошлом», — добавил Брага.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что представитель Вагита Алекперова, главы ЛУКОЙЛа, может войти в совет директоров «Спартака».