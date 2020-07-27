СМИ: Представитель главы ЛУКОЙЛа Алекперова может войти в совет директоров «Спартака»

Короткая ссылка
В ближайшее время совет директоров московского «Спартака» может пополнить представитель одного из главных акционеров клуба и главы компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.
СМИ: Представитель главы ЛУКОЙЛа Алекперова может войти в совет директоров «Спартака»
  • @fcsm_official
  • Twitter

Об этом сообщает Sport24.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Алексея Власова с поста коммерческого директора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить