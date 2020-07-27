СМИ: Представитель главы ЛУКОЙЛа Алекперова может войти в совет директоров «Спартака»

В ближайшее время совет директоров московского «Спартака» может пополнить представитель одного из главных акционеров клуба и главы компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова.

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