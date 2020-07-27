Тайгибов рассказал о состоянии Емельяненко в аэропорту после поединка с Исмаиловым

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Курбан Тайгибов прокомментировал видео из сочинского аэропорта, на котором Александр Емельяненко с трудом передвигается после боя с Магомедом Исмаиловым.
Тайгибов рассказал о состоянии Емельяненко в аэропорту после поединка с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли всё», — сказал Тайгибов в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее в сети появилось видео, как Емельяненко с трудом передвигается в аэропорту после боя с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить