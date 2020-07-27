Тайгибов рассказал о состоянии Емельяненко в аэропорту после поединка с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Курбан Тайгибов прокомментировал видео из сочинского аэропорта, на котором Александр Емельяненко с трудом передвигается после боя с Магомедом Исмаиловым.

«Мы летели из Сочи в Москву в одном самолёте. И так получилось, что мы последние заходили с моим тренером. И Александр тоже подошёл. Он расслабился после боя, решил чуть расслабиться, отдохнуть. Ну вы правильно поняли всё», — сказал Тайгибов в интервью на YouTube-канале «Вестник MMA».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее в сети появилось видео, как Емельяненко с трудом передвигается в аэропорту после боя с Исмаиловым.