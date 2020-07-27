Первый канал покажет матч «Зенита» с «Локомотивом» за Суперкубок России

Первый канал проведёт прямую трансляцию матча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках Суперкубка России по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Матч состоится 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 21:30.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

«Локомотив» занял второе место в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Артём Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков.