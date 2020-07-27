Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии игроков чемпионата.
Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков
  • © ФК «Зенит»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», были опрошены по 11 человек из каждой команды, которые назвали тройку, по их мнению, лучших.

По итогам опроса Дзюба занял первое место, набрав 227 очков. На втором месте расположился полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук (181). Замкнул тройку лучших форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко (84).

Дзюба в минувшем сезоне провёл 28 матчей в чемпионате, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее Михаил Боярский назвал лучших футболистов «Зенита» по итогам сезона.

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