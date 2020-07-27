Силкин высказался об уходе семи футболистов из «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» прокомментировал уход из клуба семи игроков команды.
Силкин высказался об уходе семи футболистов из «Динамо»
  • РИА Новости

Он отметил, что многих игроков приобретало прошлое руководство и тренерский штаб, а сейчас у бело-голубых мог появиться другой взгляд на формирование состава.

«Не стоит забывать, что у ряда футболистов, с которыми «Динамо» не продлило контракт, возраст уже за 30. Тут ничего страшного для команды нет. Нужно разгрузить платёжную ведомость, и нужны приобретения другого плана. Не стоит исключать вариант с избытком футболистов на одну позицию. Это нормальный рабочий процесс», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Он также обратил внимание, что среди ушедших игроков есть иностранцы, которые не факт, что сильнее российских исполнителей.

«У «Динамо» много игроков, которые мало участвовали в играх. Ну какой смысл им платить деньги? Футболисты должны играть… Среди них наверняка есть и самолюбивые ребята, которые сидеть не хотят. С учётом еврокубков команда будет усиливаться. В межсезонье нужно в каждую позицию по игроку», — добавил Силкин.

«Динамо» объявило, что по истечении контрактов команду покинут Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

По итогам сезона-2019/20 «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевало путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА проверит «Динамо» на соответствие ФФП уже после старта Лиги Европы.

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