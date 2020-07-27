Точилин: Кокорин не останется в РПЛ, если ему важен футбол

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о будущем нападающего команды Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

По его мнению, форвард доказал, что является одним из самых лучших нападающих в чемпионате России.

«Другой вопрос касается непосредственно его, что он хочет — футбол, либо деньги, либо ещё что-то. Здесь важно то, какой он сделает выбор и чем будет руководствоваться. Если на первом месте футбол, то, конечно, ему не надо оставаться в РПЛ, а нужно ехать в Европу», — цитирует Точилина РИА Новости.

Он отметил, что Кокорин находится в том возрасте, когда он ещё способен заиграть в европейском клубе.

«Наверное, пример его друга Феди Смолова доказал, что если ты хочешь футбола, то тебе туда. Если идти в «Зенит», то надо говорить откровенно: уровень нашего чемпионата просел по сравнению с прошлыми сезонами», — добавил Точилин.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак».