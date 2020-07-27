Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в поединке с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, что ему не понравилось в бою с Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

«Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Исмаилов заявил, что Александр Емельяненко опасен, даже когда «плывёт».