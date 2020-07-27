Исмаилов: Александр Емельяненко опасен, даже когда «плывёт»

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о состоянии Александра Емельяненко во время их поединка на турнире ACA 107.
Исмаилов: Александр Емельяненко опасен, даже когда «плывёт»
  • РИА Новости

«Да, он стоял и плавал. Но Саша всегда представляет опасность, даже когда «плывёт», — сказал Исмаилов на YouTube-канале «Руки выше».

По его словам, он прочувствовал удары своего соперника, но всё равно сохранял максимальную концентрацию.

«Был готов ещё принять и продолжать быть сконцентрированным. Главное, чтобы свет в глазах не потух. Остальное я переживу», — добавил Исмаилов.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев выразил мнение, что Александр Емельяненко физически нездоров.

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