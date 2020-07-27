Кокляев: Александр Емельяненко физически нездоров

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев высказался о физической форме российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко после поражения от Магомеда Исмаилова.

«Может, кому-то покажется насмешкой, но я скажу так, как считаю. Как бы и что бы ни показывал Александр, ни бегал десятки километров, ни бил по мешку, ни отжимался, на сегодня складывается впечатление, что этот человек физически просто нездоров. В борьбе не был в форме вообще. Можно сказать, что король-то голый», — написал Кокляев в своём Instagram.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил организовать бой Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым.