Промоутер предложил организовать бой Александра Емельяненко с Харитоновым

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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил заинтересованность в организации поединка Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым.
Промоутер предложил организовать бой Александра Емельяненко с Харитоновым
  • РИА Новости

«Все мы знаем о полемике с Сергеем Харитоновым. У нас была предварительная договорённость о следующем поединке. Моё мнение как промоутера: надо дать Александру возможность восстановиться и провести бой с Харитоновым. Давайте в ноябре–декабре? Соберём огромную арену, отметим освобождение всего мира от пандемии, насладимся зрелищем и выясним, кто сильнейший», — цитирует Хрюнова «КП».

В последнем бою тяжеловес Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде проиграл представителю средней весовой категории Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, чего ждать от Емельяненко после поражения на ACA 107.

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