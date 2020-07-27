В «Оренбурге» назвали несправедливым вылет из РПЛ

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Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев считает, что команда несправедливо вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Оренбурге» назвали несправедливым вылет из РПЛ
  • РИА Новости

«Это не трагедия, а, скажем так, несчастный случай, что команда в большом объёме заразилась коронавирусом и не смогла в финальной части сезона решить свою задачу. Вылет в ФНЛ, на наш взгляд, не очень справедливый, но это уже данность, и сейчас мы готовимся к первому туру ФНЛ», — приводит слова Андреева пресс-служба клуба.

Он подчеркнул, что команда намерена вернуться в РПЛ, и выразил уверенность, что «Оренбург» грамотно усилится для достижения цели.

«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 занял в РПЛ последнее, 16-е место и в новом сезоне выступит в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Парфёнов претендует на пост тренера «Оренбурга».

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