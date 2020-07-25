СМИ: Парфёнов претендует на пост тренера «Оренбурга»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, стороны уже контактировали насчёт возможного сотрудничества.
Последним клубом в карьере Парфёнова был «Урал». Специалист покинул коллектив посл поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3).
«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 покинул РПЛ и стартует в Футбольной национальной лиге.
Ранее «Оренбург» объявил об увольнении Парамонова и назначении нового наставника.