СМИ: Парфёнов претендует на пост тренера «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов может продолжить карьеру в «Оренбурге».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, стороны уже контактировали насчёт возможного сотрудничества.

Последним клубом в карьере Парфёнова был «Урал». Специалист покинул коллектив посл поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3).

«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 покинул РПЛ и стартует в Футбольной национальной лиге.

Ранее «Оренбург» объявил об увольнении Парамонова и назначении нового наставника.