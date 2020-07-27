Клопп: будет интересно последить за Ловреном в «Зените»

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход защитника команды Деяна Ловрена в петербургский «Зенит».
Клопп: будет интересно последить за Ловреном в «Зените»
  • Reuters

«Ещё одна легенда «Ливерпуля» покидает клуб. Он был очень важной частью команды с моего первого дня в ней. Деян проводил суперматчи. Он отличный футболист и замечательный человек. Мы будем скучать по нему. Деян является примером того, каким должен быть настоящий спортсмен. У него есть всё, что для этого нужно. Он отправляется в Россию, но всегда может вернуться. В «Ливерпуле» всегда будут ему рады, потому что он реально классный парень», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Он отметил, что в нынешнем сезоне до травмы Ловрен впечатлял его своими выступлениями.

«Он действительно хорош. Настоящая машина в игре в воздухе. Мне очень нравилось работать с ним. А теперь будет интересно последить за ним в «Зените», — подытожил наставник мерсисайдцев.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Ловрен заявил, что приложит все силы, чтобы заработать уважение фанатов «Зенита».

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