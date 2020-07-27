Слуцкий — об общении с арбитрами: всем будет легче, если судья объяснит тренеру своё решение

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил уровень коммуникации с арбитрами в России и Нидерландах.
Слуцкий — об общении с арбитрами: всем будет легче, если судья объяснит тренеру своё решение
  • РИА Новости

«Вот вы меня спрашивали, что не так в России после Европы. Вот как происходит в Нидерландах: перерыв, я спокойно подхожу к арбитру, он вот с такой улыбкой мне рассказывает, почему в этом эпизоде было принято то или иное решение. После игры он просит зайти в судейскую и подробно по каждому эпизоду рассказывает, что и как. Это ещё не говоря о том, что судьи приезжают в команду перед сезоном, объясняют все нюансы работы VAR: когда смотрится, когда не смотрится. У меня возникает огромное количество вопросов, как и у всех, собственно говоря. В Нидерландах я получал ответы. Я не говорю, удовлетворяли меня эти ответы или нет, но я их получал. Здесь не получаю», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его желание получить объяснения по трактовке эпизодов не является какой-либо претензией, это скорее пожелание.

«Всем будет легче, если ты объяснишь тренеру своё решение, а я пойду и объясню это своей команде. А не просто говорить, что я так решил. Так не работает, к сожалению», — добавил специалист.

Ранее он высказался об увеличении числа жёлтых карточек после возобновления сезона РПЛ.

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