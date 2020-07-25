Слуцкий обвинил судей в попытках манипулировать игрой

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе российских футбольных судей.
Слуцкий обвинил судей в попытках манипулировать игрой
  • РИА Новости

По мнению специалиста, арбитры часто показывают карточки даже за первый фол, чтобы им «было удобнее манипулировать игрой».

«Знаете, такой лёгкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй жёлтой ничего смотреть не надо. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше четырёх карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно: сильно сомневаюсь. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов», — приводит слова Слуцкого СЭ.

Он также признался, что для него как для тренера «это повод задуматься об определённой стратегии».

«Судьи быстро сажают игроков на жёлтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России.

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