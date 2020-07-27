Слуцкий — о назначении в «Рубин»: я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, было ли ему сложно возобновить свой интерес к Российской премьер-лиге (РПЛ) после работы в европейских чемпионатах.
Слуцкий — о назначении в «Рубин»: я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией
  • РИА Новости

«Абсолютно нет. Это был очень серьёзный челлендж. Понимал, что прихожу в команду, которая реально борется за выживание: одинаковое количество очков с 15-м местом, одно очко от 16-го. Вернуться и вылететь? Мне кажется, я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией, даже учитывая, что у меня часто бывают уничижительные самооценки. Я и так не сильно высоко себя оцениваю, а здесь могло бы быть совсем плохо», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, под его руководством команда заняла десятое место по итогам сезона РПЛ.

Ранее Слуцкий рассказал о ситуации в самолёте с участием Дмитрия Тарасова.

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