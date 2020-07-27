Нурмагомедов: у отца было очень много планов, и я должен довести их до конца

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заверил, что намерен продолжить дело своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который, помимо прочего, курировал строительство спортивных объектов в Дагестане.
Нурмагомедов: у отца было очень много планов, и я должен довести их до конца
  • РИА Новости

«Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», — приводит слова Нурмагомедова-младшего пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. 

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца.

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