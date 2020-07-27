Педро объявил об уходе из «Челси»

Испанский полузащитник Педро Родригес сообщил о своём предстоящем уходе из лондонского футбольного клуба «Челси».

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу — за предоставленную мне возможность и моим товарищам по команде. Вы в моём сердце навсегда», — написал Педро в своём Twitter.

32-летний Педро является воспитанником «Барселоны», он перешёл в «Челси» из каталонской команды в 2015 году. В его активе 205 матчей за лондонцев, в которых он забил 43 мяча и отдал 28 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ.