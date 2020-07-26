«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ

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В матче 38-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном».
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Голы в матче на счету Мэйсона Маунта и Оливье Жиру.

Благодаря победе «Челси» сохранил четвёртую позицию и место в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. «Вулверхэмптон» занял седьмое место в АПЛ и для выхода команды в еврокубки «волкам» необходима победа «Челси» в финале Кубка Англии над «Арсеналом».

Ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы.

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