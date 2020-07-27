Сарри: если игроки «Ювентуса» выиграли со мной титул, значит, они действительно хороши

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал завоевание командой титула чемпионов итальянской Серии А.

«Конечно, это особое чувство. Изначально побеждать трудно, но ещё сложнее продолжать побеждать стабильно на длинной дистанции, потому что принимать что-то как должное в спорте — это большая ложь. Это не было похоже на прогулку в парке. Это было долго, трудно, напряжённо, и этот состав заслуживает большого уважения за то, что он продолжал находить стимулы и демонстрировал решимость продолжать идти после восьми титулов подряд», — приводит слова Сарри Football Italia.

Он также сообщил, что сказал игрокам в раздевалке после завоевания трофея.

«Я сказал им, что если они выиграли титул со мной, который никогда ничего не выигрывал, то, должно быть, действительно хороши. С точки зрения организации «Ювентус» находится на вершине европейского футбола. Я не мог мечтать о большем. Очевидно, что требуется некоторое время, чтобы освоиться, понять подход, то, как всё работает здесь, и через некоторое время можно начать пытаться настроить несколько вещей. Невозможно просто прийти в клуб, который выигрывал восемь лет подряд, и сразу же попытаться что-то изменить. Это было бы не очень разумно», — добавил специалист.

«Ювентус» в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.