Сарри: если игроки «Ювентуса» выиграли со мной титул, значит, они действительно хороши
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«Конечно, это особое чувство. Изначально побеждать трудно, но ещё сложнее продолжать побеждать стабильно на длинной дистанции, потому что принимать что-то как должное в спорте — это большая ложь. Это не было похоже на прогулку в парке. Это было долго, трудно, напряжённо, и этот состав заслуживает большого уважения за то, что он продолжал находить стимулы и демонстрировал решимость продолжать идти после восьми титулов подряд», — приводит слова Сарри Football Italia.
Он также сообщил, что сказал игрокам в раздевалке после завоевания трофея.
«Я сказал им, что если они выиграли титул со мной, который никогда ничего не выигрывал, то, должно быть, действительно хороши. С точки зрения организации «Ювентус» находится на вершине европейского футбола. Я не мог мечтать о большем. Очевидно, что требуется некоторое время, чтобы освоиться, понять подход, то, как всё работает здесь, и через некоторое время можно начать пытаться настроить несколько вещей. Невозможно просто прийти в клуб, который выигрывал восемь лет подряд, и сразу же попытаться что-то изменить. Это было бы не очень разумно», — добавил специалист.
«Ювентус» в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.
Ранее сообщалось, что Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.