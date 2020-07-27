Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри стал самым возрастным наставником, который привёл команду к победе в Серии A.

«Ювентус» за два тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Наставник туринцев Маурицио Сарри выиграл скудетто в возрасте 61 года и 6 месяцев. Он стал самым возрастным тренером, побеждавшим в чемпионате Италии.

Ранее наиболее возрастным тренером — победителем Серии А являлся Нильс Лидхольм, который в 1983 году выиграл скудетто с «Ромой» в возрасте 60 лет и 7 месяцев.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии.