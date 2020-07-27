31 очко Хардена помогло «Хьюстону» обыграть «Мемфис» в выставочном матче НБА в Орландо

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«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гризлиз» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Орландо.
31 очко Хардена помогло «Хьюстону» обыграть «Мемфис» в выставочном матче НБА в Орландо
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 119:104 в пользу техасской команды.

В составе «Хьюстона» самым результативным игроком стал Джеймс Харден, набравший 31 очко. Ещё 26 очков в активе Бена Маклемора.

За «Мемфис» 17 очков набрал Джа Морант. 16 очков в свой актив записал Брэндон Кларк. Ещё 15 очков команде принёс Кайл Андерсон.

В других матчах дня «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» (102:97), «Индиана Пэйсерс» взял верх над «Даллас Маверикс» (118:111), «Финикс Санз» уступил «Бостон Селтикс» (103:117), а «Торонто Рэпторс» выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:104).

Каждая из 22 команд — участниц рестарта проведёт по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона, запланированным на 30 июля. 

Ранее сообщалось, что игроку «Клипперс» Уильямсу продлили карантин за визит в стрип-клуб.

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