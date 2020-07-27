Шунин рассказал о цели «Динамо» на Лигу Европы

Голкипер московского «Динамо» заявил, что клубу необходимо квалифицироваться на групповой этап Лиги Европы-2020/2021.

«Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд Лиги Европы. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента вновь», — написал Шунин на своей странице в Instagram.

По итогам сезона-2019/2020 «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице РПЛ и завоевало право представить Россию в Лиге Европы. Московский клуб начнёт свой путь в турнире с квалификации.

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