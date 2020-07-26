Хохлов объяснил, почему потерпел неудачу в «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах неудач команды под его руководством в сезоне-2019/20.
Хохлов объяснил, почему потерпел неудачу в «Динамо»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Затеяли глобальную перестройку, какие-то футболисты не проходили предсезонку, какие-то уже по ходу сезона пришли в команду. Они были в разных физических кондициях. Необходимо было время, чтобы они поняли какие-то тактические моменты. Футболисты хорошие, адаптацию прошли и теперь должны показывать свой уровень», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Хохлов был уволен из клуба в октябре прошлого года. На момент его отставки «Динамо» занимало предпоследнее, 15-е место в РПЛ. На посту главного тренера Хохлова сменил Кирилл Новиков, под чьим руководством москвичи финишировали на шестой позиции и вышли в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продлевать контракт с Панченко.

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