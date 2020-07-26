Агент рассказал об интересе клубов РПЛ к защитнику сборной Дании

Аллан Йенсен Бек, агент футболиста датского «Мидтьюлланда» Эрика Святченко, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я могу подтвердить, что к нему есть интерес из России. Эрику было бы интересно там играть. Но с ЦСКА я уже какое-то время не общался», — заявил Бек Sport24.

Помимо ЦСКА, претендентами на 28-летнего датчанина с украинскими корнями называют также московское «Динамо» и казанский «Рубин».

В прошлом сезоне он отыграл 33 матча за «Мидтьюлланд», в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. В его активе также пять матчей за сборную Дании.

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