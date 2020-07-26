СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее €2 млн в год в итальянской Серии А.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.

Отмечается, что интерес к российскому хавбеку проявляют сразу четыре клуба — «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 41 гол и 44 голевые передачи в 223 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука.