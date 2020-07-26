СМИ назвали пожелания Миранчука по контракту с клубами Серии А
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.
Отмечается, что интерес к российскому хавбеку проявляют сразу четыре клуба — «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 41 гол и 44 голевые передачи в 223 матчах за московский клуб.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука.