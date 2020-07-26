Василевский считает, что Чимаев способен выиграть титул чемпиона UFC

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал выступление шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Island 3.
Василевский считает, что Чимаев способен выиграть титул чемпиона UFC
  • Reuters

«Чимаев — молодец. Сравнения с Нурмагомедовым — хайп, он дал повод для такого сравнения. Он заявил о себе ярко и резко, но сможет ли он так же, как Хабиб или Ян, покажет время. Вот когда будут оппоненты из топ-10, то будет видно. Два боя проходных он выиграл, если ему дадут титульник, то, может, он и выиграет на кураже. Всякое может быть. Чемпион — это только имя и аура, а так это такой же боец, который может проиграть», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Хамзат Чимаев дебютировал в UFC двумя победами за 10 дней. Всего в послужном списке бойца восемь досрочных побед в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC.

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