Василевский считает, что Чимаев способен выиграть титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал выступление шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Island 3.

«Чимаев — молодец. Сравнения с Нурмагомедовым — хайп, он дал повод для такого сравнения. Он заявил о себе ярко и резко, но сможет ли он так же, как Хабиб или Ян, покажет время. Вот когда будут оппоненты из топ-10, то будет видно. Два боя проходных он выиграл, если ему дадут титульник, то, может, он и выиграет на кураже. Всякое может быть. Чемпион — это только имя и аура, а так это такой же боец, который может проиграть», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Хамзат Чимаев дебютировал в UFC двумя победами за 10 дней. Всего в послужном списке бойца восемь досрочных побед в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC.