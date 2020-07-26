Депутат отреагировал на заявление Родченкова о бойкоте СССР Игр-1984

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, описанное в его книге, о причинах бойкота Олимпиады-1984 национальной командой СССР.

«Диагноз врачи Родченкову поставили давно, мы с ним все ознакомлены. Периодически, в зависимости от сезона, у него бывают обострения, бывают спокойные периоды. Видимо, книги он пишет как раз в тот момент, когда его бурная фантазия переживает всплеск. Поэтому я не удивлюсь, если в его новых «произведениях» появятся космические или фантастические сценарии. Для него это будет нормально. Относиться серьёзно к его творчеству нельзя, тем более обижаться на него. Надо отнестись с пониманием к больному человеку», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в Лос-Анджелесе.