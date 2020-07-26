Гаджиев заявил, что не верит в реванш Емельяненко и Исмаилова

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о возможном реванше между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Во-первых, я не верю в реванш. А если бой и будет, то он будет проходить абсолютно по тому же самому сценарию. Видно было, что у Саши абсолютно нет контраргументов к борьбе Магомеда. Он даже не пытался встать, находясь возле клетки. Видно, что он над этим вообще не работал», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Он также объяснил, почему не верит в то, что реванш может состояться.

«Потому что 99% болельщиков не поверит в эту историю, не поверит в конкурентность этого боя. Прелесть этого боя была в том, что мнения разделились и даже Емельяненко считался фаворитом у букмекеров, а итог мы видели. Что должно произойти, чтобы повторный бой не был повторением первого? Я не знаю. Саша должен бороться в ближайшие два года без остановки. Но он не будет этого делать. В 40 лет не очень хочется бороться, могу по себе сказать», — добавил промоутер.

Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Ранее сообщалось, что тренер Исмаилова оценил шансы Емельяненко победить в реванше.