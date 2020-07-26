Тренер Исмаилова оценил шансы Емельяненко победить в реванше

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, высказал мнение о шансах Александра Емельяненко выиграть в бое-реванше у его подопечного.

«Шансы в ММА есть у всех. Все проигрывают. Но могу сказать в процентном соотношении — 95 на 5 или даже 98 на 2 в пользу Магомеда. Даже в боксёрском бою Магомед ему не проиграет», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не принижает достоинств Емельяненко.

«Он в нормальной форме. Просто мы тактически подошли к бою правильно, и Всевышний нам помог, чтобы всё получилось так, как мы хотели. В этой подготовке у Магомеда была лучшая команда в мире», — добавил тренер.

Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Ранее сообщалось, что тренер Исмаилова назвал условие для реванша с Емельяненко.