Тренер Исмаилова назвал условие для реванша с Емельяненко
- РИА Новости
«Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе — ещё можно будет говорить о реванше. А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это моё мнение. Но всё зависит от гонорара. Реванш может быть и завтра — если финансовая составляющая будет правильной. Сейчас запросы у Магомеда будут уже другими», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Спорт-Экспресс».
Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что он рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова.