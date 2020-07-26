Тренер Исмаилова назвал условие для реванша с Емельяненко

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, рассказал об условиях возможного проведения реванша с Александром Емельяненко.

«Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе — ещё можно будет говорить о реванше. А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это моё мнение. Но всё зависит от гонорара. Реванш может быть и завтра — если финансовая составляющая будет правильной. Сейчас запросы у Магомеда будут уже другими», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что он рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова.