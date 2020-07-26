Агент Джикии отреагировал на слухи о переходе капитана «Спартака» в «Локомотив»

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Вадим Шпинев, агент защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в столичный «Локомотив».
Агент Джикии отреагировал на слухи о переходе капитана «Спартака» в «Локомотив»
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«У Георгия ещё два года контракт, и он не собирается уходить. Джикия любит «Спартак», и не зря его выбрали там капитаном. Обе команды — и «Локомотив», и «Спартак» — знают об этом», — приводит слова Шпинева Metaratings.

26-летний Джикия является воспитанником «Локомотива». Он играет за «Спартак» с 2017 года. В его активе 103 матча за красно-белых, в которых он забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив».

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