В «Химках» рассказал о целях на сезон-2020/21

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов рассказал о целях команды на сезон-2020/21.

«Закрепиться в РПЛ. Это естественно! У нас в руководстве практически все — футбольные люди. Никто не хочет зайти в РПЛ и тут же вылететь. Мы ещё не говорили о целях Кубок России, но конечно хочется повторить. Всё будет зависеть от нас. Сейчас главное —пройти подготовку к чемпионату», — приводит слова Иванова ТАСС.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ. В Кубке России команда дошла до финала, где проиграла петербургскому «Зениту».

Ранее Иванов высказался об усилении команды перед сезоном-2020/21.