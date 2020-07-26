В «Химках» рассказал о целях на сезон-2020/21

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов рассказал о целях команды на сезон-2020/21.
В «Химках» рассказал о целях на сезон-2020/21
  • РИА Новости

«Закрепиться в РПЛ. Это естественно! У нас в руководстве практически все — футбольные люди. Никто не хочет зайти в РПЛ и тут же вылететь. Мы ещё не говорили о целях Кубок России, но конечно хочется повторить. Всё будет зависеть от нас. Сейчас главное —пройти подготовку к чемпионату», — приводит слова Иванова ТАСС.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ. В Кубке России команда дошла до финала, где проиграла петербургскому «Зениту».

Ранее Иванов высказался об усилении команды перед сезоном-2020/21.

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