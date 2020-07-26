СМИ: Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
Правительство Великобритании недавно ввело двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка COVID-19.
При этом отмечается, что, если «Сити» и «Реал» не смогут сыграть в Англии, УЕФА может перенести встречу в один из португальских городов — Порту или Гимарайнш.
Игра должна состояться 7 августа. В первом матче, который прошёл в Мадриде, победу одержал «Манчестер Сити».
Ранее Зинедин Зидан заявил, что «Реал» будет биться до последней секунды, чтобы пройти «Манчестер Сити» в ЛЧ.