СМИ: Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва

Проведение ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» находится по угрозой срыва из-за новой вспышки коронавируса в Испании.

Об этом сообщает Marca.

Правительство Великобритании недавно ввело двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка COVID-19.

При этом отмечается, что, если «Сити» и «Реал» не смогут сыграть в Англии, УЕФА может перенести встречу в один из португальских городов — Порту или Гимарайнш.

Игра должна состояться 7 августа. В первом матче, который прошёл в Мадриде, победу одержал «Манчестер Сити».

Ранее Зинедин Зидан заявил, что «Реал» будет биться до последней секунды, чтобы пройти «Манчестер Сити» в ЛЧ.