Капелло: «Реал» покончил с монополией «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной России по футболу и мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался о победе королевского клуба в чемпионате Испании.

«Реал» заслуженно стал чемпионом. Они показали лучший футбол, забивали мячи и мало пропускали. Мадридцы покончили с монополией «Барселоны» и воспользовались её спадом. Но нужно прояснить один момент: «Реал» завоевал титул благодаря своим заслугам, а не из-за ошибок других», — цитирует Капелло Marca.

Он отметил, что «Барселона» оказалась в сложной ситуации. По его словам, для него была сюрпризом отставка Эрнесто Вальверде с поста главного тренера, а у нового наставника Кике Сетьена странная философия.

«У них много хороших игроков, но многие из них уже старые. У «Барселоны» непростая ситуация, если говорить о краткосрочном и среднесрочном будущем», — заключил Капелло.

«Реал» выиграл испанскую Примеру, набрав 87 очков. «Барселона» заняла второе место, отстав на пять очков.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» готов предоставить Зинедину Зидану бессрочный контракт.