Ловчев высказался о возможном переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена в «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход защитника английского «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деяна Ловрена в петербургский «Зенит».
Ловчев высказался о возможном переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена в «Зенит»
  • © REUTERS/Phil Noble

«Ловрен? У нас в «Спартаке» был какой-то Квинси Овусу, быстрый нападающий. Из «Арсенала» пришёл, а там практически не играл. А этот 20 с небольшим матчей сыграл. Да, хороший, но нам нужны не хорошие, а лучшие для того, чтобы Лигу чемпионов выигрывать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Ловрен не принял участия в фотосессии «Ливерпуля» из-за грядущего перехода в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить