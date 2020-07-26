Ловчев высказался о возможном переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход защитника английского «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деяна Ловрена в петербургский «Зенит».

«Ловрен? У нас в «Спартаке» был какой-то Квинси Овусу, быстрый нападающий. Из «Арсенала» пришёл, а там практически не играл. А этот 20 с небольшим матчей сыграл. Да, хороший, но нам нужны не хорошие, а лучшие для того, чтобы Лигу чемпионов выигрывать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Ловрен не принял участия в фотосессии «Ливерпуля» из-за грядущего перехода в «Зенит».