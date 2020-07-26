Источник: Ловрен не принял участия в фотосессии «Ливерпуля» из-за грядущего перехода в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не принял участие в командной фотосессии по причине того, что готовится к переходу в петербургский «Зенит».

Как сообщает Liverpool Echo, Деян Ловрен отсутствует в расположении «Ливерпуля», так как занимается своим переходом в «Зенит». Хорват не принял участия в командной фотосессии, которая была приурочена к награждению капитана «красных» Джордана Хендерсона призом как лучшего игрока сезона.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне.