Тренер «Буревестника», сломавший нос судье, был пожизненно дисквалифицирован и оштрафован

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Тренер ярославского «Буревестника» Михаил Терехов, принявший участие в матче любительской баскетбольной лиги «Золотое кольцо» и сломавший арбитру нос после матча, был пожизненно дисквалифицирован за свой поступок,
Тренер «Буревестника», сломавший нос судье, был пожизненно дисквалифицирован и оштрафован
  • © официальный сайт БК "Буревестник"

Об этом сообщает портал Ярновости. В директорате лиги «Золотое кольцо» вынесли постановление, в котором указывается, что Михаил Терехов пожизненно дисквалифицирован в любом качестве от участия во всех соревнованиях под эгидой Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола». Также на него был наложен штраф в размере 6 тыс. рублей.

Терехов, являющийся тренером команды Суперлиги «Буревестник», выступал в лиге в качестве баскетболиста ЯрГу. После окончания матча с коллективом «Слоны» он разбил нос арбитру встречи ударом головы.

Ранее сообщалось, что тренер ярославского баскетбольного клуба сломал судье нос.

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