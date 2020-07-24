Тренер ярославского баскетбольного клуба сломал судье нос

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В матче любительских команд чемпионата «Золотое кольцо» один из участников соревнований сломал нос арбитру встречи.
Тренер ярославского баскетбольного клуба сломал судье нос
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в матче между сборной Ярославского государственного университета (ЯрГУ) и командой «Слоны», сообщают «ЯрНовости». После завершения поединка игрок ЯрГУ Михаил Терехов ударил головой в лицо арбитра Вадима Павлова, сломав судье нос.

Терехов — тренер ярославского «Буревестника», выступающего в Суперлиге. После произошедшего он принёс Павлову извинения, и конфликт был улажен.

Ранее сообщалось, что глава РФБ Андрей Кириленко выдвинет свою кандидатуру на новый срок.

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