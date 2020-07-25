Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Андрей Талалаев принял решение уйти с поста главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб.

«Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие. Отдельно хочу поблагодарить игроков за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. «Крылья» однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон, и хочу пожелать всем удачи», — цитирует Талалаева официальный сайт команды.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона РПЛ, однако не сумел спасти команду от понижения в классе.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» рассчитывают вернуться в РПЛ через год.