Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Андрей Талалаев принял решение уйти с поста главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб.
Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие. Отдельно хочу поблагодарить игроков за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. «Крылья» однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон, и хочу пожелать всем удачи», — цитирует Талалаева официальный сайт команды.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона РПЛ, однако не сумел спасти команду от понижения в классе.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» рассчитывают вернуться в РПЛ через год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить