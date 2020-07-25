Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок»
- РИА Новости
«Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. Малком выставляет ногу в сторону и цепляется за неё. Это симуляция. Москалёв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Это значит, что ему кто-то подсказал», — цитирует Федотова «Чемпионат».
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