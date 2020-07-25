Дзюба рассказал, с какими эмоциями пробивал пенальти в финале Кубка России

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что испытывает неприятные эмоции, подходя к 11-метровой отметке.
Дзюба рассказал, с какими эмоциями пробивал пенальти в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Пенальти — это всегда неприятно. Внутреннее состояние не очень приятное у тех, кто подходит бить пенальти на таком уровне. Это давит, но надо сохранять спокойствие. Хотя после пенальти в ворота сборной Испании на чемпионате мира… Тогда действительно было страшно, а здесь… Надо ещё сказать, что там был необязательный фол. Малком уходил в сторону. Гапон понимает это, и было видно, что он расстроился», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Гол Дзюбы с пенальти стал единственным в финале Кубка России по футболу — 2020.

Ранее Дзюба назвал «Химки» самоотверженной командой.

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