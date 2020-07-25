Дзюба: «Химки» — самоотверженная команда

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России.
Дзюба: «Химки» — самоотверженная команда
  • РИА Новости

«Химки» — молодцы, самоотверженная команда. Матчи на Кубок тем и прекрасны, что любой может победить. Эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если мы проиграем «Химкам». Чуда не произошло, но сравнять они могли. Когда мяч попал в штангу в конце, я, честно говоря, думал, что уже всё», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гол форварда «Зенита» с 11-метровой отметки принёс его команде победу и трофей.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России.

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