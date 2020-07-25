Семак: нам надо было забивать раньше

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«У меня ёкнуло сердце, когда мяч в конце игры попал в штангу наших ворот. У каждого может быть один момент за игру. 1:0 — счёт скользкий. Напряжение было до самого финального свистка. Нам надо было раньше забивать, моменты хорошие были. Тогда не была бы такая валидольная концовка. Но это Кубок России, финал. Тут такие матчи бывают. Как бы то ни было, трудовая и абсолютно заслуженная победа», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» оформил золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с 2010-го выиграл чемпионат и Кубок страны за один сезон.