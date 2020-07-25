РФС заключил соглашения о развитии футбола с Минспорта России и шестью регионами страны

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Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашения о взаимодействии с Министерством спорта страны, а также администрациями и федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
РФС заключил соглашения о развитии футбола с Минспорта России и шестью регионами страны
  • РИА Новости

«В каждом из этих регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, расширить географию региональных и городских соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

Президент РФС Александр Дюков также добавил, что к 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один региональный центр подготовки юных футболистов и один детский футбольный центр. 

Ранее Дюков рассказал о ситуации с «Ростовом», прошедшем сезоне и возвращении зрителей на трибуны.

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