РФС заключил соглашения о развитии футбола с Минспорта России и шестью регионами страны
- РИА Новости
«В каждом из этих регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, расширить географию региональных и городских соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов», — гласит сообщение пресс-службы РФС.
Президент РФС Александр Дюков также добавил, что к 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один региональный центр подготовки юных футболистов и один детский футбольный центр.
Ранее Дюков рассказал о ситуации с «Ростовом», прошедшем сезоне и возвращении зрителей на трибуны.